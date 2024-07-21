نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستقر على ثالث الراحلين خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثالث اللاعبين الذين يغادرون صفوف الفريق خلال الفترة الحالية. يأتي هذا القرار في ظل عدم رغبة النادي في استمراره ضمن صفوف "الأبيض" للموسم المقبل، حيث لا توجد حاجة إلى جهوده.

إبراهيما نداي ثالث المغادرين عن الزمالك

أكد مصدر داخل النادي، أن إبراهيما نداي هو ثالث اللاعبين الذين يغادرون الزمالك خلال هذه الفترة. وأشار المصدر إلى أن اللاعب رفض الاستمرار مع الفريق بسبب رغبة النادي في تخفيض راتبه.

إجراءات رحيل إبراهيما نداي

أوضح المصدر أن هناك جلسة ستعقد مع إبراهيما نداي خلال الساعات القليلة المقبلة لجدولة مستحقاته المالية وحسم ملف رحيله عن النادي. الهدف من هذه الجلسة هو تجنب أي تصعيد من قبل اللاعب بشكوى النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رحيل محمود علاء وياسر حمد عن الزمالك

في وقت سابق، أعلن نادي الزمالك عن رحيل ثنائي الفريق ياسر حمد ومحمود علاء. جاء هذا القرار أيضًا في إطار عدم الحاجة إلى جهودهما في الموسم الجديد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري نايل، والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم الأحد.