عاجل.. مصر على أجندة اجتماعات صندوق النقد في 29 يوليو

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 09:14 مساءً - أكد صندوق النقد الدولي أن اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر في 29 يوليو الجاري، سيشهد مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامجه مع مصر.

وقال الصندوق على موقعه الالكتروني أنه سيتم مناقشة المراجعة الثالثة مع مصر بموجب الترتيب الموسع وتسهيل الصندوق الموسع، وبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وبعض الطلبات الأخرى.

جدير بالذكر، أن قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد هي 820 مليون دولار، وكانت مصر قد سحبت فى أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.