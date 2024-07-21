نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميحة أيوب تستعد لتصوير فيلم يتناول مسيرتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن بدء تصوير الفيلم التسجيلي "سيدة المسرح العربي" والذي ستظهر خلاله الفنانة القديرة سميحة أيوب، يتناول مسيرتها الفنية وأعمالها التي قدمتها طوال حياتها المهنية والمستمرة حتى الآن.

سميحة أيوب تتجهز لتصوير فيلم يتناول مسيرتها الفنية

وتستعد سميحة أيوب لفيلم يتناول مسيرتها الفنية، ويقوم فريق العمل بالتجهيزات لبدء التصوير قريبًا، والعمل من تأليف الكاتب والسيناريست نادر صلاح الدين، وإخراج أشرف فايق.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ويعد المهرجان القومي للمسرح العربي حدثا فنيًا مهما لعرض أهم الأعمال المسرحية على مدار عام كامل، وتقوم بتنظيم فعالياته وزارة الثقافة المصرية، وتنطلق فعالياته في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس، وتتشكل اللجنة العليا برئاسة محمد رياض، وإيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم.

آخر أعمال سميحة أيوب

وكان آخر أعمال سميحة أيوب الفنية فيلم ليلة العيد، وعُرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته، سميحة أيوب، يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

وايضا مسلسل حضرة العمدة، والعمل بطولة روبي، أحمد رزق، بسمة، رياض الخولي، صلاح عبدالله، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، دينا، نهلة سلامة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، مسلسل انحراف، وشارك في بطولته روجينا، لوسي، عبدالعزيز مخيون، رانيا محمود ياسين، أحمد صفوت، ويزو، محمد لطفي، محمد كيلاني، أحمد فؤاد سليم، تأليف مصطفى شهيب، منتج فني أحمد عبدالعزيز، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

نبذة عن سميحة ايوب

ولدت سميحة ايوب في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950م، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953م، انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

