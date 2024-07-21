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أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي بوروسيا ​دورتموند​ الالماني وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بشكل كبير أمام نادي ​باتوم يونايتد​ التايلندي وبنتيجة 0 - 4 في اللقاء الودي الذي جمع بينهما.

أبناء المدرب نوري شاهين لم يعرفوا كيف يديروا المباراة وسمحوا لحماسة لاعبي الفريق التايلندي لحسم المواجهة وزيارة شباكهم اربع مرات.

بوروسيا دورتموند يسقط برباعية أمام باتوم يونايتد

الشوط الأول انتهى 2 - 0 لصالح باتوم بهدفي لورينزن د 14 ودانغدا د 44. في الشوط الثاني.

اضاف الفريق التايلندي هدفين اخرين عبر وونغرن د 65 و88 لينتهي اللقاء بهزيمة قاسية للفريق الالماني 4 - 0.