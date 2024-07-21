نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة منطقة الرياض تكشف عن أعمال الامتثال والاستدامة البيئية المنفذة خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت أمانة منطقة الرياض خلال المدة 12 - 18 يوليو 2024م عددًا من المبادرات، والخدمات المقدمة لسكان الرياض وزوّارها، شملت الخدمات البيئية، والرقابية، والصحية، والبلدية، بالإضافة إلى الامتثال والاستدامة؛ لتعزيز كفاءة الجودة في مدينة الرياض، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها.

وتضمنت الخدمات تنفيذ 4،530 بلاغًا مقدمة عبر طوارئ الأمانة (940)، وإنجاز 12،615 جولة رقابية للامتثال، وإصلاح 1،319 مخالفة في الصحة العامة، ومتابعة 1،315 جولة في المكافحة الحشرية، وكذلك معالجة وغسيل 72،350 حاوية، بالإضافة إلى زراعة 45،418 من الأشجار والزهور، وإنتاج 301،998 من المشاتل، كما بلغ حجم مصادرات الأطعمة 254،282 طنًا، فضلًا عن تنفيذ 166 زيارة ضمن الحملات المشتركة، واختبار 540 للأغذية.

وتأتي جهود أمانة الرياض لرفع جودة الحياة في العاصمة، امتدادًا لسعي الأمانة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها في ازدهار تطوير المدينة، وتكثيف أعمالها لخدمة السكان والزوّار، لمواكبة التطلعات التنموية الطموحة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور يتسم بامتثال عالٍ لرياض مزدهرة.