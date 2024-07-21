أحمد جودة - القاهرة - عروض بنده السعودية.. خصومات مذهلة حتى 16 يوليو 2024

عروض بنده على مستحضرات التجميل والمنظفات.. تقدم أسواق بنده في السعودية خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، المنظفات، ومستحضرات التجميل. بعض العروض البارزة تشمل:

عروض هايبر بندة

- شامبو بانتين وهيد اند شولدرز بحجم 400 مللي: بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي.

- مسحوق غسيل تايد وزن 5 كجم: بسعر 40 ريال سعودي بدلًا من 83 ريال سعودي.

- بخاخ مزيل العرق نيفيا بحجم 150 مللي: بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 25 ريال سعودي.

عروض بنده على المنتجات الغذائية

يقدم هايبر بنده العديد من العروض على مختلف السلع الغذائية التي يحتاجها كل منزل. بعض العروض البارزة تشمل:

- شربة الدجاج ماجي وزن 60 جرام: بسعر 10 ريال سعودي.

- زيت دوار الشمس بحجم 9 لتر: بسعر 65 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

- قطع دجاج الفروج الذهبي وزن 800 جرام: بسعر 10 ريال سعودي.

هذه العروض سارية حتى 16 يوليو 2024، مما يتيح الفرصة للمستهلكين للاستفادة من الخصومات المذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات.