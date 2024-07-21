برشلونة يختار التضحية بلاعبين من أجل نيكو ويليامز

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أحمد جودة - القاهرة - يرفض نادي برشلونة، رفع راية الاستسلام في صفقة ضم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو، وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يريد ضم نيكو ويليامز

يحاول نادي برشلونة، الحصول على خدمات نيكو ويليامز هذا الصيف، حيث بات اللاعب أولوية في أجندة النادي الكتالوني.

ووفقًا للصحفي ماتيو موريتو فأن نادي برشلونة يبحث عن طريقة لدفع الشرط الجزائي الخاص للاعب نيكو دون الحاجة لبيع أي عنصر في الفريق الكتالوني.

وأشار موريتو، إلى أنه تمت محادثات بين ديكو وبيئة نيكو لتقريب وجهات النظر.

ولفت قائلًا: "أؤكد بأن برشلونة سيستغني عن لاعبين في حال قدوم نيكو — فهناك لاعب في الهجوم لن يستطيع البقاء".