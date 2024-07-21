بورغيش يتوج ببطولة باشتاد للتنس
توج البرتغالي نونو بورغيش ببطولة باشتاد السويدية للتنس بعد فوزه، اليوم، على الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالميا سابقا بمجموعتين دون مقابل بواقع (6 - 3 و6 - 2).
ويعد فوز بورغيش (27 عاما) والمصنف 51 عالميا، ببطولة باشتاد، اللقب الاحترافي الأول في مسيرته، قبل الاستحقاق الأولمبي في باريس حيث ستقام مسابقات كرة التنس على ملاعب رولان غاروس.
وكان بورغيش تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على الأرجنتيني تياغو أغوستين بمجموعتين دون مقابل بواقع (6 - 3 و6 - 4)، بينما تأهل الإسباني رافاييل نادال بفوزه على الكرواتي دوجي اجدوكوفيتش بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (4 - 6 و6 - 3 و6 - 4).
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