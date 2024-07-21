بعد وفاته.. تعرف على أعمال أحمد فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل أحمد فرحات عن عالمنا، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تعرضه موخرًا لجلطة في المخ، ونتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال الفنان أحمد فرحات..

أعمال أحمد فرحات

الأفلام: مجرم في إجازة، كهرمان، شارع الحب، سلطان، شمس لا تغيب، سر طاقية الإخفاء، بين الأطلال، نهر الحب، غرام في السيرك، شهر عسل بصل، إشاعة حب، أنا وبناتي، إسماعيل يس في السجن، بياعة الجرايد، آخر شقاوة، ابن كليوباترا، معبودة الجماهير، طمبولا، أفندينا، نص يوم

المسلسلات: عيلة في مهمة رسمية، أم الصابرين، كيلو بامية، العيله دي

المسرحيات: إلحقونا يا هوه، يوم ليك ويوم عليك

مرض أحمد فرحات

وكان أحمد فرحات قد أصيب بجلطة دماغية خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه كان بصحة جيدة ولكنها تدهورت بشكل مفاجيء وتم نقله إلى المستشفى وتم إنقاذه بواسطة الأطباء، ولكن بعد أن أثرت على نصفه الأيسر وسببت له صعوبة في النطق.

آخر أعمال الفنان أحمد فرحات

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فرحات، كانت بفيلم «نص يوم» عام 2021، وجاء من بطولة أحمد عزمي، علاء زينهم، عبد الله مشرف، إيناس النجار، وتأليف عبد الرحمن عثمان، وإخراج حسن السيد.

قصة فيلم «نص يوم»

تدور احداث الفيلم عن عمر ابن الحاج مختار حيث إنه يختفي في ظروف غامضة، ويظل والده على يقين بأنه على قيد الحياة، ويطلب من الجميع ومن أهل الحي البحث عن ابنه، وعندما يقابل شاب اسمه عمر يظن أنه ابنه، ولكن ابنته الكبرى تكتشف الحقيقة وموت عمر منذ سنوات.

عمل أحمد فرحات 30 عامًا مع الرؤساء

حصل على فرصة عمل برئاسة الجمهورية، فعمل مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وظل مسؤولًا عن اتصالات الروساء لمدة 30 سنة، شارك أحمد فرحات فى عدة أعمال فنية منذ طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات، وكان بداية أدواره هو دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم «مجرم فى إجازة» عام 1958، للمخرج صلاح أبو سيف.

