نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور صفقة ريال مدريد الثانية في التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد تدريبات ريال مدريد، لاستقبال ثاني صفقات النادي في فترة سوق الانتقالات الصيفية، بعد ضم الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان.

إندريك ينضم لتدريبات ريال مدريد.. الإثنين

أفاد الصحفي الإسباني رامون ألفاريز بأن البرازيلي إندريك فيليبي سينضم لتدريبات ريال مدريد بدايةً من غدٍ الإثنين.

وكان نادي ريال مدريد قد اتفق مع بالميراس، في صيف 2017، على ضم إندريك لصفوفه عندما يبلغ من العمر 18 عامًا في يوليو 2024.

وذكر نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، أنه سيتم تقديم اللاعب البرازيلي إندريك في ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 يوليو الجاري.