"في غياب الدوليين".. قائمة آرسنال المشاركة في معسكر أمريكا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، عن قائمة مكونة من 26 لاعبًا استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

جدول المباريات التحضيرية

سيواجه آرسنال فريق بورنموث فجر الخميس المقبل.

سيلتقي مع مانشستر يونايتد فجر الأحد، 28 يوليو.

سيخوض مباراة ضد ليفربول فجر الخميس، 1 أغسطس.

انضمام اللاعبين الدوليين

من المقرر أن ينضم كل من جابرييل ماجالهايس، جابرييل مارتينيلي، وكاي هافيرتز إلى معسكر الفريق في أمريكا بدءًا من 25 يوليو، وذلك بسبب عطلتهم بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم مؤخرًا.

لاعبو بطولة أمم أوروبا 2024

اللاعبون الذين شاركوا في المراحل الأخيرة من بطولة أمم أوروبا 2024، وهم ديكلان رايس، آرون رامسدال، بوكايو ساكا، ديفيد رايا، وويليام ساليبا، سيبدأون التدريبات مع زملائهم عند العودة من أمريكا.

الإصابات والعلاج

سيبقى كيران تيرني، الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وتاكيهيرو تومياسو، الذي يعاني من إصابة في الركبة، في لندن لتلقي العلاج.

قائمة آرسنال المشاركة في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية

حراسة المرمى: كارل هاين، تومي سيتفورد، لوكاس نيجارد، أليكسي روخاس.

خط الدفاع: بن وايت، أولكسندر زينشينكو، جوريان تيمبر، جوش نيكولز، جاكوب كيويور، آيدن هيفين، عمر الرقيق.

خط الوسط: توماس بارتي، جورجينيو، ميشال روسياك، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد، إميل سميث روي، فابيو فييرا، إيثان نوانيري، صلاح الدين أولاد مهند، جيمي جاور.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، ريس نيلسون، تشارلز ساجو جونيور، جابرييل جيسوس، إيدي نكيتياه.