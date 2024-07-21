نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. هالة صدقي تشارك في مسلسل إش إش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة هالة صدقي علي مسلسل إش إش، بطولة الفنانة مي عمر، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

قصة مسلسل إش إش

مسلسل إش إش، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد مي عمر خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل إش إش

وتعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل إش إش بجانب مي عمر، ماجد المصري وهالة صدقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال هالة صدقي

وكان آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل جعفر العمدة، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول جعفر العمدة الذي يقدم شخصيته محمد رمضان، ويبحث عن نجله المختفي منذ 19 عامًا، مما يدخله في العديد من الأزمات والصراعات مع تتابع الأحداث، وتقدم هالة صدقي دور والدته.

وأيضا شاركت هالة صدقي في مسلسل سره الباتع الذي قدم بطولته أحمد فهمي وأحمد السعدني، وظهرت هالة خلاله بشخصية والدة السعدني، والعمل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم لـ يوسف إدريس، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

و فيلم الملكة الذي شهد عودة هالة إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته بجانب هالة صدقي، كل من باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، رانيا يوسف، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، ودينا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

أعمال هالة صدقي الفنية

الأفلام: لا تسألني من أنا، الطوفان، استغاثة من العالم الآخر، نص أرنب، زوج تحت الطلب، البوليس النسائي قلب الليل، مجرم رغم أنفه، رد فعل، الهروب، فخ الجواسيس.

المشاغبات والكابتن، الستات، جريمة في الأعماق، الحب في ظروف صعبة، يا دنيا يا غرامي، إحنا أصحاب المطار، إسكندرية - نيويورك، ما تيجي نرقص، هي فوضى، آخر ديك في مصر، غزو الأرانب.

المسلسلات: رحلة المليون، سنبل بعد المليون، أبيض وأسود، أرابيسك، رجل في زمن العولمة، أسلحة دمار شامل، ديدي ودولي، زيزينيا، حالة خاصة، شارع المواردي، أوراق مصرية، من الذي لا ينساكي، بلاغ النائب العام، الكهف والوهم والحب، الضابط والمجرم، رجل آيل للسقوط، الأب العادل، جوز ماما، عرفة البحر، نظرية الجوافة، كيد الحموات، حارة اليهود، ونوس، عفاريت عدلي علام، لا يا ابنتي العزيزة، فاتن أمل حربي، سره الباتع، جعفر العمدة، لعبة حب.