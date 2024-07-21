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محمد رحيم يكشف للفجر الفنى عن التطورات الصحية لحالته وزيارة منير (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الملحن محمد رحيم خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وموقع التغريدات إكس  و ذلك بعد تعرضه لوعكة  صحية  مما أدي إلى نقله إلي  المستشفي على الفور. 

وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رحيم والذي كشف لنا عن آخر تطورات الصحية قائلًا “ الحمد الله حصلى ذبحة صدرية واتنقلت على المستشفي فورًا ودخلت العناية المركزة وعملت عملية قسطرة بالقلب ” 

محمد رحيم 

و أكد قائلا “ الحمد لله خرجت بالسلامة وبتحسن بفضل الله وعديت مرحلة الخطورة وعملت ولازم متابعة دورية ” 

 مشيرًا “ الكينج محمد منير زراني في المستشفي وسعدت بهذه الزيارة ” 

آخر أعمال محمد رحيم 

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد رحيم أغنية “ الساحل الشمالي ” التي كانت بالتعاون مع الفنان محمد منير والفنانة ميريام فارس " 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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