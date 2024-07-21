نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يكشف للفجر الفنى عن التطورات الصحية لحالته وزيارة منير (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الملحن محمد رحيم خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وموقع التغريدات إكس و ذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مما أدي إلى نقله إلي المستشفي على الفور.

وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رحيم والذي كشف لنا عن آخر تطورات الصحية قائلًا “ الحمد الله حصلى ذبحة صدرية واتنقلت على المستشفي فورًا ودخلت العناية المركزة وعملت عملية قسطرة بالقلب ”

محمد رحيم

و أكد قائلا “ الحمد لله خرجت بالسلامة وبتحسن بفضل الله وعديت مرحلة الخطورة وعملت ولازم متابعة دورية ”

مشيرًا “ الكينج محمد منير زراني في المستشفي وسعدت بهذه الزيارة ”

آخر أعمال محمد رحيم

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد رحيم أغنية “ الساحل الشمالي ” التي كانت بالتعاون مع الفنان محمد منير والفنانة ميريام فارس "