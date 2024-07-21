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أحمد جودة - القاهرة - أول خطاب لترامب منذ محاولة اغتياله: "أقف أمامكم اليوم بفضل الله وحمايته"

كلمة ترامب في تجمع انتخابي بميشيجان: "أقف أمامكم اليوم بفضل الله وحمايته".. ألقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمته في تجمع انتخابي في ميشيجان، أول كلمة جماهيرية له منذ محاولة اغتياله. وفي خطابه الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب ترامب عن امتنانه للبقاء على قيد الحياة، قائلًا: "أقف أمامكم اليوم بفضل الله وحمايته".

شكر رجال الخدمة السرية

وقدم ترامب شكره لرجال الخدمة السرية على ما قاموا به في بنسلفانيا، مشيرًا إلى دورهم في حمايته وإنقاذ حياته. وقال: "أصلي للمواطنين اللذين أصيبا خلال إطلاق النار في بنسلفانيا، ولن ننسى المواطن الذي قتل خلال إطلاق النار".

المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

كما تحدث ترامب عن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، واصفًا إياه بالحدث الرائع. وقال: "ولاية ويسكونسن ستصوت لنا لأننا منحناهم 250 مليون دولار"، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمه للولاية في إطار جهوده الانتخابية.

الانتخابات القادمة

وأكد ترامب على أهمية الانتخابات القادمة، معتبرًا إياها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة. وقال: "بعد 4 أشهر سنفوز بميشيجان وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مشددًا على ثقته في الفوز والعودة إلى البيت الأبيض.

ختام الكلمة

و اختتم ترامب كلمته بالتأكيد على عزمه وإصراره على تحقيق أهدافه، معربًا عن ثقته في دعم الشعب الأمريكي له. كانت كلمته مليئة بالعواطف والشكر والتفاؤل بمستقبل الولايات المتحدة.