مدافع كرواتيا يعتزل اللعب دوليا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الأحد إن المدافع دوماجوي فيدا اعتزل اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة حافلة استمرت 14 عامًا.

خاض فيدا (35 عامًا) أول مباراة دولية في مايو 2010. وفي المجمل لعب 105 مباراة مع منتخب كرواتيا.

فيدا مدافع كرواتيا يعتزل اللعب دوليًا



وكان ضمن تشكيلة المنتخب الكرواتي التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018 والتي احتلت أيضًا المركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال فيدا في بيان: "إنه لشرف كبير أن أرتدي أجمل قميص في العالم مرة واحدة في مسيرتي. وعندما ترتديه في 105 مباراة، وتشارك في سبع مسابقات كبرى.. ستكون ممتنًا جدًا لهذا الشرف".

ويلعب فيدا، لاعب باير ليفركوزن وبشيكطاش السابق، حاليًا مع نادي أيك أثينا اليوناني.

