نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح ووصفات منزلية للتخلص من الحكة خلال فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر الحكة مشكلة شائعة يواجهها الكثيرون خلال فصل الصيف، حيث أن الحرارة التي لا تطاق إلى جانب وسائل الراحة الجسدية مثل مشاكل الجلد تجعل من الصعب على بعض الأفراد مواصلة عملهم. للتخفيف من الحكة المؤلمة، غالبًا ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية اللطيفة.

أسباب الحكة في الصيف

أحد الأسباب الشائعة للحكة خلال فصل الصيف هو حروق الشمس، حيث أن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يضر الجلد، ما يؤدي إلى الالتهاب والحكة، كما يمكن أن يحدث الطفح الحراري عند انسداد القنوات العرقية، مما يؤدي إلى احتجاز العرق ويؤدي إلى الاحمرار والنتوءات والحكة.

وتؤدي زيادة الأنشطة الخارجية خلال فصل الصيف أيضًا إلى زيادة خطر لدغات الحشرات من البعوض والقراد والآفات الأخرى، مما يسبب تهيجًا موضعيًا في الجلد وحكة. إليك بعض العلاجات المنزلية لتهدئة بشرتك خلال فصل الصيف.

وتوجد العديد من النصائح التي تخلص من الحكة خلال الصيف منها:

استخدام الكمادات الباردة

ضع قطعة قماش باردة ورطبة أو كيس ثلج على المناطق المصابة بالحكة لتهدئة الالتهاب وتقليل الانزعاج. تساعد درجة الحرارة الباردة على تخدير الجلد وتخفيف الحكة، مما يوفر راحة فورية من حكة الصيف.

حمامات الشوفان

أضف دقيق الشوفان الغروي إلى حمام فاتر وانقع فيه لمدة 15-20 دقيقة لتخفيف الحكة والتهيج. يحتوي الشوفان على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة البشرة واستعادة حاجزها الطبيعي، مما يجعلها علاجًا فعالًا لمختلف الأمراض الجلدية، بما في ذلك حروق الشمس ولدغات الحشرات.

جل الصبار

ضع جل الصبار الطازج مباشرة على الجلد المصاب بالحكة لتخفيف التهيج وتعزيز الشفاء، حيث يتمتع الصبار بخصائص تبريد ومضادة للالتهابات تعمل على تهدئة حروق الشمس ولدغات الحشرات وغيرها من أشكال الحكة الصيفية، مما يوفر راحة سريعة ويعزز إصلاح الجلد.