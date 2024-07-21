محافظ شمال سيناء يزور منطقة "بغداد " بوسط سيناء ويوجه بالاستجابة لمطالب المواطنين.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 07:29 مساءً - التقي اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء،اليوم الأحد ، خلال زيارة مفاجئة عددا من المواطنين و السائقين في قرية بغداد بمركز الحسنة في وسط سيناء.

وقال محمد سليم المتحدث الرسمي باسم المحافظة أن زيارة المحافظ تضمنت جولة ميدانية تفقد خلالها محاور منطقة وسط سيناء.، وتابع مطالب عدد من الأهالي والسائقين الذين قدموا له التهنئة بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظا بشمال سيناء .

واستمع محافظ شمال سيناء إلي مطالب السائقين وأهالي منطقة بغداد إحدى المناطق التي تقع في نطاق مركز مدينة الحسنة بوسط سيناء المتعلقة بمياه الشرب ، حيث أصدر المحافظ توجيهاته بدراسة جميع المطالب والعمل علي حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة بالمحافظة.

وتعد هذه الزيارة الميدانية الأولى التي يقوم بها محافظ شمال سيناء ، لمنطقة خارج نطاق مدينة العريش ، حيث أكد أنه سيقوم بتفعيل زياراته الميدانية لمختلف مدن المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة لمنابعة الأهالي على الطبيعة والاستماع إلى مطالبهم .