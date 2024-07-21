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بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 07:29 مساءً - التقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر.

 

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق برنامج تليفزيوني ضخم يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد لاحقًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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