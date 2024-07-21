قناة ON تعرض حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين.. غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 07:29 مساءً - تعرض قناة ON، مساء غد الإثنين في تمام الساعة 10 مساءً، سهرة غنائية من طراز فريد لعشاق الطرب مع حفل النجم كاظم الساهر فى مهرجان العلمين.

ليلة ساحرة طربية قدمها القيصر كاظم الساهر في حفل غنائي حضره عدد كبير من محبيه في مهرجان العلمين في دورته الثانية والذى أقيم على مسرح U Arena، وحرص على تقديم أغنياته القديمة والشهيرة وعدد من القصائد التي يحب سماعها الجمهور المصري، كما قدم مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما يشهد المهرجان مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.