وزير الري يعلن تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.. وتأهيل الكوبرى الخرساني (صور)

تفقد الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس، ومفيض سد دمياط، وعملية تأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض دمياط.

وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال الصيانة اللازمة لفتحات القنطرة، والقيام بالصيانة الدورية لأجزاء المنشأ وللأسفلت أعلي سد وهويس دمياط، ومتابعة تشغيل منظومة كاميرات المتابعة الأمنية بالقنطرة، مع دراسة عمل قناة تحويل افتراضية للاستخدام حال الطوارئ.

الجدير بالذكر أن الأعمال الجارية تهدف لتحديث أنظمة تشغيل وبوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشمل جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة، وقد تم حتى الآن نهو الأعمال بنسبة 65% حيث تم الانتهاء من تصنيع وتوريد البوابات الخلفية والامامية للهويس وتركيبها، والانتهاء من تصنيع وتوريد الجمالون الخاص بونش البوابات وجارى أعمال التركيب واستكمال الدهانات، والانتهاء من صيانة ومراشمة ودهان البوابات الخمسة للمفيض، والانتهاء من أعمال المحول الكهربائى ومولد الكهرباء.