محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «تنمية المشروعات» لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث قاما بتفقد عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع المحافظة، كما استعرضا سبل التنسيق بين الجانبين لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع أبناء المحافظة على التوجه للعمل الحر بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل والتوسع في المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية.

وقد ضم وفد المحافظة، حنان مجدي نائب المحافظ كما ضم وفد الجهاز الأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ سعيد سبع مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وأشار رحمي إلى أنه ناقش خلال لقائه مع السيد المحافظ العديد من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة ووضع آليات لاستفادة التجمعات الإنتاجية من خدمات الجهاز المالية والفنية لتطويرها وزيادة انتاجيتها وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة أمام منتجاتها وأوضح رحمي أن محافظة الوادى الجديد تتميز بعدد من القطاعات الواعدة التي يمكن استغلالها وتطويرها ومنها التمور والصناعات اليدوية بالإضافة إلى صناعة الحرير التي تسعى الدولة لتوطينها حاليا.

من جانبه، أشاد محافظ الوادي الجديد بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وفرعه في المحافظة لإتاحة مختلف الخدمات اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة في المحافظة وتعزيز قدرته في استيعاب المزيد من فرص العمل من جهة، وتطوير المنتجات المحلية من جهة أخرى وإتاحة الفرص أمامها للتصدير مؤكدا على أنه سيتم التوسع في التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة لتوجيه المزيد من الدعم لأبناء المحافظة والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة.

وقد قام الجانبان بتفقد عدد من المشروعات منها مزرعة الطحان لانتاج الحرير ومركز الدكتور حسن حلمي للتدريب والذي يقدم خدمات تدريبية لذوي الهمم كما تم تسليم عدد من أصحاب المشروعات رخص توفيق أوضاع مشروعاتهم للتحول للقطاع الرسمي ورخص مزاولة النشاط.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام بضخ تمويلات في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى مايو 2024 بإجمالي 647 مليون جنيه مولت ما يزيد عن 11 ألف مشروع متنوع ووفرت ما يزيد عن 27 ألف فرصة عمل، فيما أصدر 1561 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1407 رخصة نهائية لمشروعات جديدة و220 رخصة توفيق أوضاع.