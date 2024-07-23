نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024: توقعات مفصلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا مفصلًا حول حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاضطراب الجوي تشمل أمطارًا رعدية ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية.

سنستعرض تفاصيل الطقس وتوقعات درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية.

توقعات الطقس اليوم

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

أما في فترات الليل، فإن الأجواء تميل إلى الحرارة الرطبة في أغلب المناطق، في حين تكون معتدلة الحرارة ورطبة على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وضحت الأرصاد أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة التي تعزز الإحساس بحرارة الطقس.

تتراوح نسبة الرطوبة في المناطق الكبرى بين 80% و95%، وفي المناطق الصغرى بين 30% و55%.

يُعزى هذا الارتفاع في الرطوبة إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتل هوائية شديدة الحرارة إلى البلاد.

هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة، خاصة في المناطق الجنوبية حيث تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

توقعت الأرصاد الجوية وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، مصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

يجب على المواطنين في هذه المناطق أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة لتفادي أي تأثيرات سلبية.

درجات الحرارة المتوقعة

توزعت درجات الحرارة المتوقعة على المناطق المختلفة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية، والمحسوسة 45 درجة مئوية.