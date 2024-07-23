بلينكن يهنئ مصر بذكرى ثورة يوليو ويؤكد دورها الحيوي فى تعزيز السلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالنيابة عن الولايات المتحدة، شعب جمهورية مصر العربية وحكومتها؛ بمناسبة العيد الوطني، الذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال بلينكن- في بيان صحفي وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء- إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تمتد منذ أكثر من قرن، وهي خير دليل على الرابط المتين بين "بلدينا وشعبينا".

وأكد أن مصر تلعب دورا حيويا في تعزيز السلام والأمن في مختلف أنحاء المنطقة، "كما يواصل بلدانا تعزيز روابطنا التجارية وتقريب اقتصادينا وشعبينا بدرجة أكبر".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "أننا نتطلع قدما إلى تعزيز التعاون بين بلدينا العظيمين والدفع بازدهارهما قدما.. وأجدد بالنيابة عن الولايات المتحدة تهنئتكم بمناسبة العيد الوطني للجمهورية".