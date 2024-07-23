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الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية حقيقية لحل ملف الحبس الاحتياطي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 05:25 مساءً - أكد مصدر داخل الحوار الوطني، أن هناك مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية بجلسة الحوار الوطني التي تناقش ملف الحبس الإحتياطي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي هو أحد القضايا الهامة على أولويات أجندة الحوار الوطني.

وتقدم السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطي.

وأكد المشاركون بجلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على ضرورة تحديد مدة للحبس الاحتياطي وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين احتياطيًا وزيادة عدد الزيارات لهم، مشددين على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف.

وأوضحت "إكسترا نيوز"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيرفع توصيات جلسة الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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