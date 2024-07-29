نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: للمرة الثالثة خلال أسبوع غلق كيان وهمي جديد بمحافظة أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المُتخصصة وعلوم الحاسب الآلي"، والكائن مقرها ميدان أسماء الله الحسنى الدور الأول والثاني - محافظة أسيوط"، والتي تزعم قبول خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية وما يُعادلها من الدبلومات الفنية (تجاري، صناعي، زراعي) وكذلك طلاب الجامعات، وذلك في تخصصات (التمريض، تمريض الأسنان، الأشعة والتحليل، تكنولوجيا الحاسب الآلي، التعدين والمساحة والخرائط والإنشاءات، السياحة والفنادق، وإدارة الأعمال).

كما تَدعي المُنشأة المذكورة أن مدة الدراسة بها عامان، ويحصل الطالب بعدها على شهادة مُعتمدة من كُبرى الجامعات المصرية، وكارنيه النقابات لبعض الأقسام بالمُنشأة، هذا بالإضافة إلى إمكانية تغيير المُسمى الوظيفي بالبطاقة للطالب.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لأعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

ومن جانبه، صَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويُمكن الرجوع.

موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

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● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/m8KSoevpT6xaZvNr/?mibextid=oFDknk

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

https://www.facebook.com/share/p/YJSgtqt9HrCpHskt/?mibextid=oFDknk