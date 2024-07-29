فعاليات الرياضة في اليوم الثامن بمهرجان العلمين الجديدة.. كرة قدم خماسية وطائرة وبادل وكرة سلة (فيديو)

وتتنوع فعاليات الرياضة في مهرجان العلمين الجديدة ما بين كرة القدم الخماسية ، وكرة الطائرة الشاطئية والبادل وكرة السلة وغيرها..

تعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من عدة مدن يطلق عليها في مصر مدن الجيل الرابع التي أنشئت وفق معايير عالمية لتحقيق التوسع العمراني المستدام.

المدينة لها مميزات بالجملة حيث طقسها المعتدل طوال العام وقربها من القاهرة والإسكندرية ومن بداية الكيلو 21 تقريباً ومياه البحر شديدة النقاء ويميزها وجود طيات صخرية ينتج منها بحيرات طبيعية تتكون بالطبوغرافيا الطبيعية للمكان وتكون مناطق آمنة للسباحة والرياضات المائية مثل منطقة مارينا ورأس الحكمة وسيدي عبدالرحمن، كما أن هناك ميناء في المنطقة من المرتقب أن ينافس ميناء الإسكندرية.