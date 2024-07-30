وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي

أحمد جودة - القاهرة - وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي، والإعانات والمنح والمعاشات بخلاف - مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج " تكافل وكرامة"- المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعم أي كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.

وتضم اللجنة في عضويتها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ورئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التكافل، ومديرعام إدارة الدعم العيني، ومعاون الوزيرة للتخطيط، ومعاون الوزيرة للتحول الرقمي، وممثلي جميع اللجان المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.