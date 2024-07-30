رئيس الوزراء: الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود تتعدى ال 12مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار والباقى تتحمله الدولة".

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.

أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".