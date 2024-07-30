مصطفى مدبولى يؤكد: لن نتنازل عن حق مصر فى مياه النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إننا لن نتنازل عن حق مصر فى مياه النيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاقتصاد كلما كان ناضجا وكبيرا كانت نسب نموه أقل، متابعا: "لكن لما دول تبقى بادئة من الأول خالص، وتحقق 7% و8% بتبقى سهلة، فأى شغل بيتعمل بيسمع، وبالتالي التحدي الحقيقى هو أن يكون لديك اقتصاد كبير وتقيل وتحقق به معدلات نمو عالية".

وواصل مدبولى، حتى مع التعويم وكل ما حدث، فإن مصر ما تزال واحدة من أكبر الاقتصاديات فى العالم والمنطقة.

وتابع رئيس الوزراء: "التقديرات أن مصر ستكون فى 15 إلى 20 سنة على الأكثر، من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم"، مردفا: "بالتالى، فإن نسب نمو هذه الاقتصاديات الكبيرة لا تكون سهلة مثل الدول التى ما تزال في بداية المسار واقتصادها محدود".