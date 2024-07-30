منتخب الأرجنتين يهزم أوكرانيا ويرافق المغرب لربع نهائى الأولمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 08:34 مساءً - تأهل منتخب الأرجنتين الأولمبي لدور الثمانية فى أولمبياد باريس بعدما فاز على نظيره منتخب أوكرانيا، 2-0، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب " جروباما ستايديوم"، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024، والمقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

جاءت ثنائية منتخب الأرجنتين ضد أوكرانيا عن طريق نازارينو بازان وكلاوديو إيتشيفيريا فى الدقيقتين 47 و90 من زمن المباراة على الترتيب.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين، كالتالى..

حراسة المرمى: رولي.

الدفاع: سولير - أوتاميندي - دي سيزار - لوجان.

الوسط: ألمادا - إزيكويل فرنانديز– ميدينا.

الهجوم: سيميوني - جوليان ألفاريز- لوتشيانو جوندو.

أوكرانيا ضد الأرجنتين

ونجح منتخب التانجو في تحقيق النقاط الثلاثة ليحجز مقعده فى الدور القادم من أولمبياد باريس 2024، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط بالمجموعة التى ضمت معه منتخب المغرب وأوكرانيا والعراق.

وفى نفس التوقيت فاز منتخب المغرب على العراق 3-0، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب الأرجنتين ثانيا بنفس عدد النقاط، ثم العراق وأوكرانيا بـ3 نقاط لكل منهما ويودعان البطولة من الدور الأول.

ويشارك في أولمبياد باريس كرة القدم 16 منتخب ويتم توزيعهم على 4 مجموعات في كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل في نهاية الدور الأول كل منتخب وقع في المركز الأول أو الثاني، وتبدأ مباريات خروج المغلوب من الدور ربع النهائي، وتستمر حتى النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وتعد بريطانيا والمجر أكثر منتخبين فازا ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في التاريخ برصيد 3 ألقاب لكل منهم، وفي المركز الثاني تقع منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والاتحاد السوفيتي ببطولتين.