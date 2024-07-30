نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامي علاء عبدالستار كبير مذيعي إذاعة شمال سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن، وفاة الإعلامي علاء عبدالستار، كبير مذيعي إذاعة شمال سيناء، الذي وافته المنية صباح اليوم.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الإعلامي علاء عبدالستار كان دمث الخلق، ويحظى باحترام كل زملائه في العمل، ومن المؤسسين لإذاعة شمال سيناء؛ حيث كان ضليعًا في فن الخطابة والإلقاء، وقدّم العديد من البرامج الإذاعية، التي تهم قضايا المواطن السناوي.

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.