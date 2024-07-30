نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر: لقاء رئيس الوزراء مع الإعلام اتسم بالشفافية والصراحة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وسائل الإعلام والصحف، اتسم بالشفافية والصراحة الكاملة في شرح التحديات التي تواجه مصر، كذلك التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة.

وأثنى رئيس المجلس على شفافية رئيس الوزراء في طرحه وشرحة لكافة التحديات والعقبات التي تواجه مصر داخليا وخارجيًا.

وقال "جبر" إن رئيس الوزراء أكد على متابعته كل ما ينشر في جميع البرامج الإعلامية والصحافة وهو ما يضع على الإعلام دور كبير خلال المرحلة المقبلة لشرح وتوضيح كامل أبعاد الصورة بشكلها الشامل، من تحديات وإنجازات دون تهويل أو تهوين، وأن يكون هناك توزان في عرض الرأي تعرض الرأي الآخر، مضيفًا أنه يجب أن يتيح الإعلام للحكومة أن تعرض وجهة نظرها وكذلك أراء المستقلين ليكون للمواطنين في نهاية الأمر التقييم والحكم.

وأضاف أن رئيس الوزراء خلال المؤتمر أجاب عن الأسئلة التي تهم جميع المواطنين ومن بينها خطة التحرك في أسعار المواد البترولية والكهرباء وأسعار السلع، وأن الشرائح الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل في الكهرباء ستظل مدعومة، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد جاهزية الحكومة لأسوء السيناريوهات خاصة في ظل وجود مصر في إقليم ملتهب للغاية.