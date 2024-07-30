نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: بطولة الأولمبياد صعبة للغاية.. وردينا على المنتقدين في الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أحمد سيد زيزو نجم منتخب مصر الأولمبي والزمالك، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، عقب فوزه على نظيره المنتخب الإسباني.

حيث حقق منتخب مصر الفوز على نظيره إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات بالاولمبياد، ليتأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي.

زيزو يعلق على تأهل مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

وقال زيزو، في تصريحات له عقب المباراة:" احنا ردينا على جميع من شككوا في قدراتنا ومن اول مباراة وجدنا أنفسنا في بطولة صعبه جدا ولا يوجد مباراة سهلة ".

وتابع عن الاسيست الذي صنعه لإبراهيم عادل؛:" انا كنت سأسدد الكرة، لكن وجدت ابراهيم عادل أمامي ووضعت الكرة له وسجلها".

وعن إمكانية التتويج بالميدالية البرونزية:" نحن حققنا فوز ومركز اول مرة يتحقق للمنتخب الاوليمبي في البطولة، وسنأخذ الأمور خطوة خطوة ان شاء الله".