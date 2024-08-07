وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل وتنظيم عمل الأطفال بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة للتوعية ، بشركة ماس للملابس بكفر الدوار ، بحضور 15 عامل بالشركة، وذلك للتأكيد على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها، وتنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025،2018، وظاهره عمل الأطفال وآثارها على حياة الطفل ، والأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاتفاقات الدولية فى هذا الشأن ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة الأولى فى مجال عمل الأطفال تناولت : الجهود المبذولة من الدولة للقضاء على عمل الطفل فى مصر ، وشرح التشريعات الصادرة فى هذا الشأن لحماية ورعاية الطفل العامل ، مع بيان خطورة بعض المهن طبقا للقرارات الوزارية في هذا الشأن ، القى الندوة وليد الاشرم مدير مكتب العمل بكفر الدوار ..