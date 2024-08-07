أولمبياد باريس.. سما فاروق تحتل المركز الـ29 بمنافسات الكانوى والكياك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:29 مساءً - احتلت سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك المركز السابع في التصفية الأولى، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

كما احتلت سما فاروق المركز التاسع والعشرون في الترتيب العام بالمنافسات أيضا، لتودع منافسات الكانوى والكياك بالدورة الاولمبية، بعد أن سجلت زمن 2:18:52.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.