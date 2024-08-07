حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 04:36 مساءً - فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ومنابعة تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات... وفى خطوة كبداية للقضاء على أحد أكبر بؤر التلوث بشرق القاهرة.:

وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الأولى من أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات فى مصر " مقلب السلام " بإستثمارات تبلغ ٥٣٠ مليون جنيه

وزيرة البيئة: يد التطوير والتنمية تحول مقلب السلام لمتنزه عام للمواطنين على غرار حديقة الأزهر

ياسمين فؤاد : إنشاء محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المقلب يجسد استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المرحلة الأولى من أعمال غلق مقلب السلام العمومى "أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات فى مصر" بإستثمارات تبلغ ٥٣٠ مليون جنيه ، وذلك فى إطار متابعة أوضاع منظومة إدارة المخلفات بأنحاء الجمهورية ، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والقائمين على إغلاق المقلب.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المشروع يهدف فى مرحلته الأولى والتى تشمل عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي ١٣٠ مليون جنيه ،جنيه إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث أنه جارى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله لمتنزه عام أما المرحلة الثانية تشمل تنفيذ المنتزه العام واللاند سكيب بتكلفة قدرها حوالي ٤٠٠ مليون جنيه وتشمل أيضا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المقلب والتى تعد جزءاً من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص ، يتم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع، التى ستركز على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المرحلة الأولى من المشروع شملت عمليات التسويات والتغطية، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية اللازمة لشبكة سحب الغاز وحرقه بطريقة آمنة للبيئة عن طريق المحرقة، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام وتوجه الدولة نحو تحسين جودة الهواء وضمان حياه أفضل للمواطن، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم عملية تحويل المقلب إلى متنزه فى توفير بيئة خضراء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة المحيطة بموقع التخلص غير الآمن من المخلفات تأثرت بالأدخنة وازدادت هذه التأثرات بعد الزحف العمراني ووجود كتلة سكنية واستاد رياضي حوله ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفاته بتنفيذ نموذج يحتذى به في عمليات أغلاق الموقع والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بإعداد الدراسات اللازمة لإغلاق الموقع وتم مراجعتها من خلال وزارة البيئة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة للطرح والترسية بتنفيذ عمليات الإغلاق من خلال إحدى الشركات المتخصصة ، حيث قامت شركة أسبيك بإعداد الدراسات الجيوتقنية والتصميمات التفصيلية وغيرها من التصميمات، ومن ثم تم تنفيذ أعمال التشكيل بالموقع حيث اتبعت الشركة أعلى المواصفات وأقصى معايير الأمان العالمية نظراً لوقوع المشروع داخل كتلة سكنية، وبعد الانتهاء من أعمال تشكيل الموقع والتسوية تم تنفيذ أعمال آبار وشبكة سحب الغاز ويتم معالجة الغاز في وحدة مخصصة لذلك، كما تم تنفيذ آبار مراقبة، و تغطية الموقع بطبقة رملية بطبقات العزل والتبطين على كامل مسطح وجوانب الموقع، حيث تعتبر تلك الخطوات بداية للقضاء على أحد أكبر بؤر التلوث شرق القاهرة.