السيسى يشدد على أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 05:33 مساءً - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشددًا على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.



ووجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.

واطلع الرئيس على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص؛ مؤكدًا أهمية السعي الجاد لـ تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن.