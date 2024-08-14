ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالغربية بحوزته 23 كيلو حشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالإتجار بالمواد المخدرة، وإتخاذه من دائرة مركز شرطة المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.