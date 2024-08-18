مراسلة القاهرة الإخبارية: 50 غارة إسرائيلية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 04:30 مساءً - قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية بلغت 50 غارة منذ السابع من أكتوبر وذلك لاغتيال المقاومين في الضفة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه أمس وفي ساعات متأخرة من الليل أغارت قوات الاحتلال بطائرة مسيرة على مركبة وسط مدينة جنين مما أدى إلأى اندلاع حريق داخل هذه المركبة وتسبب ذلك في تفحم جثامين من فيها.