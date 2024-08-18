الأهلى يقبل اعتذار خالد بيبو وسامى قمصان قائما بأعمال مدير الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 08:26 مساءً - قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى في اجتماعها اليوم بحضور رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت لجنة التخطيط الشكر لخالد بيبو عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.