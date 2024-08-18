أحمد الجندي: الرئيس السيسي يهتم بوجود الأبطال الرياضيين فى فعاليات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 09:36 مساءً - وجّه أحمد الجندي، المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالرياضة بشكل كبير.

كما شكر «الجندي»، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعمها للرياضة المصرية.

وقال «الجندي»، إنه منذ 3 سنوات خلال التكريم الرئاسي بعد أولمبياد طوكيو، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهتما بوجود الأبطال الرياضيين في أي فعالية وحدث في الدولة، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية.