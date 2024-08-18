وسام أبو علي يحتفل بمسيرته الناجحة مع الأهلي: بطولتان ولقب هداف فى 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:31 مساءً - حرص الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي على الاحتفال بمسيرته الناجحة داخل نادي القرن في أول 6 شهور مع الفريق الأحمر، بعد الانضمام إليه في يناير الماضي، قادمًا من سيريوس السويدي، وحصد بطولتين ولقب هداف الدوري.

وكتب وسام عبر حسابه على فيسبوك: "6 أشهر.. الفائزون بدوري الأبطال.. الفائزون بالدوري المصري الممتاز.. هداف الدوري".

وسام

وساهم وسام أبو غعلي في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري، بخلاف حصوله على لقب هداف الدوري برصيد 18 هدفا.

وتصدر وسام أبو علي مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد ثمانية عشرة هدفا، يليه إمام عاشور برصيد ثمانية أهداف، وبيرسي تاو ومحمود كهربا سبعة أهداف لكل منهما، وأربعة أهداف لكل من حسين الشحات ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وعمر كمال عبد الواحد، وثلاثة أهداف لعمرو السولية، وهدفين لكل من كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، وهدف واحد لكل من محمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، بجانب هدفين نتيجة فوز اعتباري على الزمالك 2-صفر، لانسحابه من مباراة الفريقين بالدور الثاني للبطولة.

واحتسبت للأهلي تسع ضربات جزاء، سجل منها لاعبوه ثمانية أهداف وأهدرت واحدة، واحتسبت لمنافسيه سبع ضربات جزاء أحرز منها خمسة أهداف وأهدرت ضربتان.