نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق الكرة المصرية عن ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي



سيحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مواجهة الأهلي وفلومينينسي، مساء، غدًا، الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في مونديال الأندية؟

تنقل مباريات كأس العالم للأندية، بشكل حصري ومباشر في منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، التي تبث جميع مباريات البطولة عبر شاشتها.



تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي



ونقدم لكم عبر موقعكم "دوت الخليج الرياضي"، جميع ترددات قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العال للأندية.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC على نايل سات

- التردد: 1284

- الاستقطاب: رأسي V

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC على عرب سات

- التردد 12149

- الاستقطاب: أفقي H

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.