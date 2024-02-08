انت الأن تتابع خبر تردد قناة سبيستون Space Toon 2024 الجديد لمشاهدة جميع أفلام الكرتون والمغامرات الممتعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد قناة سبيستون من أهم القنوات الفضائية الترفيهية التي يفضلها الكثير من الأطفال فهي ثالث قناة متخصصة على مستوى الوطن العربي في بث الرسوم المتحركة وحصلت على شهرة كبيرة من قبل المشاهدين لها، لما تقدمه من أفلام ومسلسلات ترفيهية وأيضًا مسلسلات الأنمي اليابانية المدبلجة والمترجمة إلى اللغة العربية الفصحى، مما جعل الآباء يبحثون عن تردد قناة سبيستون الجديد، وتقوم القناة ببث الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية المختلفة.
تردد قناة سبيستون
- تبث قناة سبيستون محتواها لجميع المشاهدين على مستوى العالم العربي حيث يتوفر تردد قناة سبيستون الجديد على الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات وسوف نتعرف في السطور التالية على كيفية ضبط تردد قناة سبيستون الجديد على النايل سات
عرب سات
- القمر الصناعي النايل سات.
- تردد القناة 11785.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ ⅚.
- الجودة SD.
عرب سات
- القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة 12341.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ ⅚.
- الجودة HD.
ضبط التردد على جهاز الاستقبال
- يمكنك بكل سهولة ضبط تردد قناة سبيستون الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية لاستقبال التردد:
- قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية من خلال جهاز التحكم الخاص بك.
- ثم اضغط على زر موافق من جهاز التحكم.
- اضغط على أيقونة الخيارات المتاحة أمامك على الشاشة.
- ثم اختر من القائمة التي أمامك خيار التثبيت اليدوي.
- قم باختيار اسم القمر الصناعي سواء كان نايل سات/عرب سات.
- عليك إضافة تردد قناة سبيستون الموضح المتعارف عليه في السابق.
- ثم قم بكتابة باقي بيانات تردد القناة مثل معدل الاستقطاب ومعامل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.
- ثم عليك الضغط على زر OK من جهاز التحكم الخاص بك.
- سيتم تحميل قناة سبيستون بالإضافة إلى جميع القنوات التي تحمل نفس التردد على جهاز الاستقبال .
- ثم اضغط على زر الموافقة لحفظ البيانات وظهور القناة على التلفاز والاستمتاع بالمشاهدة حيث يتم بث القناة على مدار 24 ساعة بدون تشويش كما يكون البث مجاني لجميع المشاهدين .