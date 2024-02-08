انت الأن تتابع خبر تردد قناة سبيستون Space Toon 2024 الجديد لمشاهدة جميع أفلام الكرتون والمغامرات الممتعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة سبيستون من أهم القنوات الفضائية الترفيهية التي يفضلها الكثير من الأطفال فهي ثالث قناة متخصصة على مستوى الوطن العربي في بث الرسوم المتحركة وحصلت على شهرة كبيرة من قبل المشاهدين لها، لما تقدمه من أفلام ومسلسلات ترفيهية وأيضًا مسلسلات الأنمي اليابانية المدبلجة والمترجمة إلى اللغة العربية الفصحى، مما جعل الآباء يبحثون عن تردد قناة سبيستون الجديد، وتقوم القناة ببث الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية المختلفة.

تردد قناة سبيستون

تبث قناة سبيستون محتواها لجميع المشاهدين على مستوى العالم العربي حيث يتوفر تردد قناة سبيستون الجديد على الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات وسوف نتعرف في السطور التالية على كيفية ضبط تردد قناة سبيستون الجديد على النايل سات

عرب سات

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11785.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة SD.

عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 12341.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة HD.

ضبط التردد على جهاز الاستقبال