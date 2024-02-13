انت الأن تتابع خبر فتح حساب الراجحي للمقيمين أون لاين السعودية 1445 شروط وخدمات البنك الرسمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتح حساب الراجحي للمقيمين أون لاين بالسعودية إحدى الخدمات التي حرص بنك الراجحي على توفيرها لجميع الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تساعد تلك الخدمة على توفير الوقت والمجهود لجميع الأشخاص دون حاجة إلى التوجه إلى مقر البنك من أجل الموافقة على طلب فتح الحساب، ولمزيد من التفاصيل عن خطوات فتح الحساب وشروطه تابع التقرير.

خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين أون لاين

يستطيع جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية القيام بفتح حساب الراجحي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الراجحي الإلكتروني.

الإلكتروني. انقر على أيقونة الأفراد.

حدد خدمات المقيمين.

انقر على أيقونة فتح حساب لدى البنك.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

ادخل كافة البيانات الشخصية اللازمة لفتح الحساب مثل الاسم والعنوان والجنسية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وجهة العمل ورقم جواز السفر وغيرها.

ارفق كافة المستندات اللازمة لفتح الحساب.

سوف يرسل لك المصرف موظ تفعيل عبر الهاتف.

ادخل كود التفعيل وانقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

فرض مصرف الراجحي مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها عند القيام بفتح حساب لدى البنك، وأهم تلك الشروط كما التالي:

أن يبلغ المتقدم عند فتح الحساب عمر 18 عامًا.

أن تكون الإقامة سارية.

توضيح العنوان السكني بشكل مفصل.

يلزم أن يقوم التقيم بتوثيق رقم هاتفه في موقع أبشر.

يلزم بعد الانتهاء من تقديم الطلب الإلكتروني الذهاب إلى البنك من أجل التوقيع على كافة المستندات واستلام بطاقة الائتمان.

خدمات بنك الراجحي في المملكة

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المصرفية التي لا حصر لها، أهمها كالتالي: