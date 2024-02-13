انت الأن تتابع خبر مفيش زن من دلوقتي... حدث تردد قناة طيور الجنة الجديدة على جميع الأقمار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قناة طيور الجنة، المحطة الإبداعية التي طالما أثرت عالم الطفولة في الوطن العربي بمحتواها المميز، تستمر في إثراء خيال الأطفال وتقديم الفائدة بأسلوب ترفيهي جذاب، منذ تأسيسها، وقد اعتبرت هذه القناة مصدر أساسي للأناشيد التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة التي تعالج موضوعات تربوية بطريقة محببة للأطفال، وتحظى طيور الجنة بمتابعة كبيرة من الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي، مما يؤكد على دورها الفعال في تقديم محتوى يلائم احتياجات وتطلعات الأطفال من مختلف الفئات العمرية، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

في ظل التطورات الأخيرة، أصبحت قناة طيور الجنة متاحة حصريا على القمر الصناعي عرب سات بدر 6، بعد انتقالها من نايل سات، هذا التحول يمثل مرحلة جديدة في مسيرة القناة، موسعة بذلك نطاق وصولها وتأكيدا على استمراريتها في تقديم محتوى يرتقي بذائقة الأطفال ويثري معارفهم.

تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية بجودة HD

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11274 27500 3/4 عمودي هوت بيرد 11073 27500 3/4 عمودي عرب سات 11310 27500 3/4 عمودي

ضبط تردد قناة طيور الجنة

لضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال قناة طيور الجنة بجودة HD، اتبع الخطوات التالية: