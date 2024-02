انت الأن تتابع خبر "حدث الآن".. تردد قناة أون دراما On drama الجديد 2024 على النايل سات وتابع مسلسلات رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة اون دراما On drama ، وهي من القنوات التي تسابق في الماراثون الرمضاني عام 2024، مما جعل الكثير يبحثون عن تردد قناة on drama الجديد بإعتبارها أحد القنوات الدرامية التي توفر مسلسلات رمضان الجديدة 2024، كما تتميز بعرضها مسلسلات حصرية بجودة عالية وصورة لا تنقطع، أيضاً حازت القناة على نسبة مشاهدات عالية في السنوات الأخيرة مما جعلها محل ثقة للناس، ويمكن متابعة تردد قناة اون دراما على النايل سات بشكل مجاني دون الحاجة إلى أي إشتراكات شهرية.

يمكنك الآن ضبط تردد قناة on drama الجديد وذلك لمتابعة أجدد مسلسلات رمضان خلال الأيام المقبلة على النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسلات رمضان 2024

تتفوق قناة اون دراما في سباق المسلسلات الرمضانية لهذا العام، حيث يتواجد عدد كبير من النجوم والفنانين حيث أعلنت القناة مؤخراً عن وجود باقة من أفضل المسلسلات والتي جعلت الأشخاص يبحثون عن تردد قناة on drama الجديد، وتلك المسلسلات هي :

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة الفنان أحمد مكي.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي.

مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش.

مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج.

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

تردد قناة on drama

طريقة ضبط تردد قناة on drama الجديد يعد بسيط جداً ولكن تختلف من جهاز إلي آخر لذلك يجب عليكم إتباع الطريقة التي توضحها لكم.