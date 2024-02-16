انت الأن تتابع خبر استقبال أحدث تردد لقناة بطوط 2024 على النايل سات لمتابعة أجدد الأفلام الكرتونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الجدير بالذكر أن قناة بطوط واحدة من أشهر قنوات الأطفال على القمر الصناعي النايل سات، وتستحوذ القناة على حب الأطفال لأنها تقدم محتوى مسلي وممتع، مع بداية شهر فبراير 2024 بدأ البحث عن أحدث تردد لقناة بطوط على النايل سات.

في الآونة الأخيرة ازداد البحث عن أحدث تردد لقناة بطوط على القمر الصناعي النايل سات لأنها من القنوات المسلية التي تقدم محتوى ممتع للأطفال فضلاً عن المحتوى التعليمي، وإليكم التردد الجديد لاستقبال القناة:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الاستقطاب: أفقي.

طريقة استقبال قناة بطوط 2024 على الرسيفر

بعد أن تم تحديث تردد قناة بطوط للأطفال مع الإعلان عن ذلك رسميًا من قبل إدارة القناة، تأتي خطوات استقبال القناة على الرسيفر على النحو التالي:

النقر على زر القائمة الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على خيار الإعدادات الموجود في الصفحة الرئيسية.

انقر على التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كافة بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث سوف تستغرق عملية التحميل عدة دقائق.

انقر على حفظ.

محتوى قناة بطوط

على مدار الساعة تعرض قناة بطوط عدد مميز من الأفلام الكرتونية المحببة للأطفال والكبار، وإليكم أبرز ما تعرضه القناة: