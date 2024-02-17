انت الأن تتابع خبر أغاني لولو.. إستقبل تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك بحث كبير على معرفة تردد قناة وناسة للأطفال من أجل إستقبال القناة وجعلها ضمن القائمة الرئيسية للأطفال وذلك من أجل متابعة القناة ومشاهدة أحلى الأغاني التي تقدمها قناة وناسة حيث تقدم قناة وناسة أغاني مسلية للأطفال وأيضاً أغاني ذات مستوى تعليمي فيتعلم الطفل العربي من خلال أغاني قناة وناسة معلومات وسلوكيات.

أغاني لولو

شخصية لولو هي شخصية كرتونية ظهرت من خلال قناة وناسة حيث يتم تقديم العديد من الأغاني للأطفال من خلال شخصية لولو والتي نالت على إعجاب وحب الأطفال ومن بين الأغاني التي تقدمها قناة وناسة من خلال شخصية لولو الآتي

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو عايزة ماما.

اغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

أغنية الروضة لولو.

أغنية شو صار عند الدكتور يا لولو.

أغنية ماذا تشتري لولو في المول.

أغنية لولو ليكا أختي الغيورة.

أغنية لولو بس شوي.

أغنية شو هالحاسة يا لولو.

أغنية لولو وميدو وماما وبابا.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

أغنية لولو بورطة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تعرض قناة وناسة للأطفال على مدار اليوم أغاني جميلة ومتنوعة ومسلية للأطفال ومتاح مشاهدة قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال بيانات التردد وهي تحديد القمر الصناعي النايل سات ثم إدخال التردد: 11470 وأيضاً تحديد معامل الاستقطاب: عمودي وأيضاً تحديد معامل تصحيح الأخطاء: 5/6 والجودة: SD وبذلك يتم إستقبال تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة وناسة على العرب سات