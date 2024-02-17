انت الأن تتابع خبر ثبت الان التردد الجديد لقناة Chef TV الجديد بجودة hd والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفضل الكثير من السيدات مشاهدة برامج الطبخ المختلفة لتعليم فنون الطبخ والتنوع في الوصفات، لذلك تبحث عن تردد قنوات الطبخ ومن أفضل قنوات الطبخ هي قناة شيف حيث تحرص القناة على عرض محتوى هادف يساعد الأمهات على التعرف على الوجبات الصحية اللذيذة، والتعرف على أنواع الحلويات المختلفة، لذلك يجب عليك تحميل القناة والاستمتاع بمشاهدة برامجها المميزة.

ضبط قناة شيف على الريسيفر

تتوفر القناة على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح.

التردد: 12303

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

خطوات تثبيت قناة شيف على الريسيفر

في البداية نحضر الريموت ونضغط على زر القائمة.

نضغط على الإعدادات.

نختار التثبيت اليدوي.

ثم ندخل التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

نضغط على كلمة بحث وننتظر حتي يتم تحميل القناة على الجهاز.

في النهاية نضغط على حفظ حتي يتم حفظ القناة في القائمة

مميزات قناة شيف